مرض الكلى المزمن: أسبابه وعلاجه وطرق الوقاية

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - مرض الكلى المزمن هو حالة صحية خطيرة تصيب ملايين الأشخاص حول العالم. يحدث هذا المرض عندما تفقد الكلى تدريجياً قدرتها على تصفية الدم وإزالة النفايات السامة.

ما هي أسباب مرض الكلى المزمن؟

الأسباب الرئيسية لمرض الكلى المزمن تشمل:

ارتفاع ضغط الدم: الضغط المستمر على الشرايين يؤدي إلى تلف الكلى.

مرض السكري: يؤثر مرض السكري على الأوعية الدموية الصغيرة والكبيرة، بما في ذلك تلك التي تغذي الكلى.

التهاب الكبيبات: وهو التهاب في الكُبيبات، وهي وحدات تصفية صغيرة في الكلى.

الأمراض الوراثية: مثل متلازمة الكلى المتعددة الكيسات.

انسداد مجرى البول: مثل حصوات الكلى أو تضخم البروستاتا.

استخدام بعض الأدوية لفترة طويلة: مثل بعض مسكنات الألم.

أعراض مرض الكلى المزمن

في المراحل المبكرة، قد لا تظهر أي أعراض لمرض الكلى المزمن. ومع تقدم المرض، قد تظهر الأعراض التالية:

التعب والإرهاق

فقدان الشهية

الغثيان والقيء

تورم في القدمين والكاحلين

صعوبة في النوم

بول دموي

حكة في الجلد

مضاعفات مرض الكلى المزمن

إذا لم يتم علاج مرض الكلى المزمن، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

فشل القلب

ارتفاع ضغط الدم

فقر الدم

ضعف العظام

أمراض عصبية

تشخيص مرض الكلى المزمن

يتم تشخيص مرض الكلى المزمن من خلال:

فحص البول

اختبارات الدم

تصوير الأشعة السينية

الخزعة الكلوية

علاج مرض الكلى المزمن

لا يوجد علاج شافٍ لمرض الكلى المزمن، ولكن يمكن السيطرة على الأعراض وتأخير تطور المرض من خلال:

الأدوية: لخفض ضغط الدم، خفض مستوى السكر في الدم، وتقليل البروتين في البول.

غسيل الكلى: لإزالة النفايات والسوائل الزائدة من الدم.

زراعة الكلى: استبدال الكلى التالفة بكلى سليمة من متبرع.

الوقاية من مرض الكلى المزمن

يمكن الوقاية من مرض الكلى المزمن أو تأخير تطوره من خلال اتباع نمط حياة صحي، والذي يشمل:

الحفاظ على ضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية.

السيطرة على مرض السكري.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

شرب كمية كافية من الماء.

تجنب التدخين.