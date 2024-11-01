الدوري السعودي .. الخليج يحقق فوزاً كبيراً على الرائد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - حقق الخليج فوزاً كبيراً على الرائد، بنتيجة 4-0، مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

رباعية الخليج حملت توقيع كلاً من عبد الله آل سالم “هدفين” (د39، د75)، ديميتريوس كوربيليس (د45+3)، وهشام آل دبيس (د90+1).

بهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة ثانية، تعادل ضمك مع الرياض بنتيجة 2-2.

ثنائية ضمك حملت توقيع كلاً من حبيب ديالو (د43)، وجورج نكودو (د90+2) من علامة الجزاء، فيما سجل بيرنارد مينساه (د23)، وفايز سليماني (د68).

بهذا التعادل، رفع ضمك رصيده إلى 8 نقاط في المركز 14، وأصبح رصيد الرياض 14 نقطة في المركز الخامس.