الدوري السعودي .. الشباب يتجاوز الوحدة بثلاثية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - تغلب الشباب على الوحدة، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ثلاثية الشباب حملت توقيع كلاً من كريستيان جوانكا (د35)، عبد الرزاق حمد الله (د52)، ومصعب الجوير (د61).

فيما سجل جونينهو باكونا (د90+2) من علامة الجزاء هدف الوحدة الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاط في المركز 16.