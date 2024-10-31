26 لاعباً في قائمة المنتخب العراقي لمواجهتي الأردن وعمان

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 04:54 مساءً - أعلن الإسباني، خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي، عن قائمة أسود الرافدين لمواجهتي الأردن وعمان في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستضيف المنتخب العراقي نظيره الأردني يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ثم يرحل لمواجهة عمان يوم 19 من ذات الشهر.

وأوضح كاساس أن التحضيرات ستبدأ من خلال تجمع لاعبي الدوري العراقي في الثامن من الشهر المقبل في البصرة، ومن بعدها يلتحق اللاعبون المحترفون تباعاً حسب التزاماتهم مع أنديتهم..

و ضمت القائمة 26 لاعباً، وهم:

جلال حسن ، فهد طالب، حسين حسن، مناف يونس، زيد تحسين، ريبين سولاقا، فرانس ضياء، علي فائز، مصطفى سعدون، حسين علي، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، زيدان اقبال، أمير العماري، أمجد عطوان، محمد الطائي، إبراهيم بايش، يوسف أمين، منتظر ماجد، دانيلو السعد، احمد ياسين، سعد عبد الأمير، علي الحمادي، مهند علي، أيمن حسين، علي جاسم.