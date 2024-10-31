الشارقة يحقق فوزاً كبيراً على بني ياس

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 04:54 مساءً - حقق الشارقة فوزاً كبيراً على بني ياس، بنتيجة 4-1، مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

رباعية الشارقة حملت توقيع كلاً من غيلهيرم بيرو (د12)، لوان بيريرا (د43) من علامة الجزاء، تايرن كونراد (د81)، وديفيد بيتروفيتش (د90+1).

فيما سجل جون بونجسبو (د22) هدف بني ياس الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع الشارقة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد بني ياس عند 7 نقاط في المركز التاسع.