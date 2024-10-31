أعراض مهمة تشير إلى أمراض العين

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 02:52 مساءً - هناك عدة أعراض مهمة يمكن أن تشير إلى وجود مشاكل في العين. من بين هذه الأعراض:

1. ضبابية الرؤية: إذا كنت تشعر بعدم وضوح أو ضبابية في الرؤية، فقد يكون هذا علامة على وجود مشكلة في العين، مثل الزرق أو التهاب القرنية.

2. ألم العين: إذا كنت تعاني من ألم في العين، فقد يكون هذا بسبب التهاب العين، أو الجفن الملتهب، أو الزرق، أو حتى الشق القرني.

3. احمرار العين: إذا لاحظت أن عينيك تبدو حمراء أو ملتهبة، فقد يكون هذا بسبب التهاب العين، أو التهاب الملتحمة، أو الزرق.

4. زيادة الحساسية للضوء: إذا شعرت بأن عينيك أكثر حساسية للضوء من المعتاد، فقد يكون لديك مشكلة في العين، مثل التهاب القزحية أو التهاب الزجاجية.

5. إفرازات غير طبيعية: إذا لاحظت وجود إفرازات مكثفة أو غير طبيعية من العين، فقد يشير ذلك إلى التهاب العين أو التهاب القزحية.

6. ضعف الرؤية الليلية: إذا واجهت صعوبة في رؤية الأشياء في الظلام أو في ضوء خافت، فقد يكون لديك مشكلة في العين، مثل الليلان الليلي.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن الأفضل أن تستشير طبيب العيون المختص لتقييم حالتك وتشخيص المشكلة ووصف العلاج المناسب.