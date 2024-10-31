هل طفلك نرجسي؟ تعرف على العلامات المبكرة وكيفية التعامل معها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 12:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

تعتبر النرجسية من الاضطرابات الشخصية المعقدة، وقد تبدأ أعراضها في الظهور منذ الطفولة. قد يواجه الآباء صعوبة في التعرف على هذه العلامات المبكرة، ولكن من المهم اكتشافها مبكرًا لمعالجة الأمر بشكل صحيح.

النرجسية هي حالة نفسية تتميز بالغرور المفرط، والحاجة المستمرة للإعجاب، والافتقار إلى التعاطف مع الآخرين. يعتقد الأشخاص النرجسيون أنهم متفوقون على الآخرين، وأنهم يستحقون معاملة خاصة.

الشعور بالأهمية المفرطة: يعتقد الطفل أنه مركز الكون، وأن كل شيء يدور حوله.

الحاجة المستمرة للإعجاب: يسعى الطفل جاهدًا للحصول على إعجاب الآخرين ومدحهم باستمرار.

صعوبة في التعاطف: يجد الطفل صعوبة في فهم مشاعر الآخرين أو التعاطف معهم.

السلوك العدواني: قد يلجأ الطفل إلى السلوك العدواني للدفاع عن نفسه أو تحقيق أهدافه.

التلاعب بالآخرين: يستخدم الطفل أساليب التلاعب للحصول على ما يريد.

الحسد والغيرة: يشعر الطفل بالغيرة والحسد من نجاحات الآخرين.

الافتقار إلى الشعور بالذنب: لا يشعر الطفل بالذنب عندما يؤذي الآخرين.

تتعدد أسباب النرجسية عند الأطفال، وقد تشمل عوامل بيئية وعوامل وراثية. من أهم هذه الأسباب:

التربية الزائدة: قد يؤدي تدليل الطفل بشكل مفرط إلى شعوره بالأهمية المفرطة.

مقارنة الطفل بالآخرين: قد تؤدي مقارنة الطفل باستمرار بأقرانه إلى شعوره بالدونية أو العظمة.

نقص الثقة بالنفس: قد يحاول الطفل تعويض نقص الثقة بالنفس من خلال السلوك النرجسي.

العوامل الوراثية: تلعب العوامل الوراثية دورًا في ظهور بعض الاضطرابات النفسية، بما في ذلك النرجسية.