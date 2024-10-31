عودة النجمة هيفاء وهبي إلى الدراما في رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل “دهب” الجديد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 12:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

أثارت عودة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلى الدراما موجة من الحماس والترقب لدى جمهورها ومحبي الفن. بعد غياب استمر أربع سنوات عن الشاشة الدرامية المصرية، تستعد هيفاء لتقديم عمل جديد يحمل عنوان “دهب” خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025.

المسلسل من تأليف الكاتب المتميز تامر عبد المنعم، وإخراج المخرج الموهوب مرقس عادل، الذي سبق أن تعاون مع هيفاء في فيلم “ولاد المحظوظة”. ومن المتوقع أن يشهد العمل مشاركة نخبة من النجوم إلى جانب هيفاء، مما يزيد من حماس الجمهور لمتابعة هذا العمل.

سيتم تصوير مسلسل “دهب” في عدة دول منها مصر وقبرص ولندن وبيروت، مما يضيف تنوعًا كبيرًا للمشاهد ويمنح العمل طابعًا عالميًا.

يأتي تعاون هيفاء وهبي مع المخرج مرقس عادل بعد النجاح الذي حققه فيلمهما الأخير “ولاد المحظوظة”، والذي تم تصويره بين مصر ولبنان وشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد وكريم عفيفي وعارفة عبد الرسول.

أعرب جمهور هيفاء وهبي عن سعادتهم الكبيرة بعودتها إلى الدراما، وتوقعوا أن يحقق مسلسل “دهب” نجاحًا كبيرًا نظرًا للشخصية الفنية القوية لهيفاء وقوة فريق العمل.