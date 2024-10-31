أنشيلوتي يختار خليفة كارفاخال من أكاديمية ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قرر الاستعانة بأحد لاعبي أكاديمية النادي، لتعويض داني كارفاخال.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن أنشيلوتي قرر تصعيد اللاعب، خيسوس فورتيا، للفريق الأول، علماً أنه كان يلعب تحت إمرة ألفارو أربيلوا (فريق الشباب).

وأوضحت الصحيفة، أن المدرب الإيطالي يرى أن فورتيا أفضل ظهير أيمن يتواجد في الأكاديمية، ويتمتع بمستوى سيؤهله لخوض الدقائق مع الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة.

ويخطط المدرب الإيطالي لأن يتأقلم اللاعب مع المجموعة وأن يدخل قائمة المباريات تدريجياً، مع الإشارة إلى أن اللاعب بدأ التدرب مع الفريق الأول، قبل مباراة الكلاسيكو.

جدير بالذكر، أن أربيلوا كان حريصاً على ضم فورتيا من ناشئي أتلتيكو مدريد، وهو ما تسبب في انهيار اتفاق عدم انتقال اللاعبين بين قطبي مدريد.