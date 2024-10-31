رودري يتواجد على رادار ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 10:54 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع الإسباني، روردي، نجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومنذ اعتزال توني كروس يعاني الميرنجي من مشاكل عدة في خط الوسط، حيث لم يتمكن كارلو أنشيلوتي، من إيجاد التوليفة المناسبة لتعويضه فضلاً عن عدم تمكن أياً من لاعبي وسط الملكي من القيام بأدوار الألماني، ولهذا بات لزاماً على الميرنجي القيام بصفقة جديدة..

ووفقاً لشبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن روردي يتواجد على رادار ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الشبكة: “الجميع داخل النادي يحب رؤية رودري في الفريق لأنهم يعتبرونه الحل للمشاكل التي يعاني منها الفريق حالياً”.

ويمتد عقد رودري مع مانشستر سيتي، حتى صيف 2026، وفي حال عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد العقد، فإن رحيله عن ملعب “الاتحاد” لا يمكن استبعاده.

جدير بالذكر، أن رودري حصل على جائزة الكرة الذهبية مؤخراً في الحفل الذي قاطعه ريال مدريد، بعد تأكد عدم فوز فينيسيوس جونيور.