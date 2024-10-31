جوشوا كيميتش: هدفنا الذهاب إلى برلين

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 08:52 صباحاً - علق جوشوا كيميتش، متوسط ميدان بايرن ميونيخ الألماني، على فوةز فريقه على مضيفه ماينز 4-0 في كأس ألمانيا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: تسجيل الهدف مبكراً، وبعيداً عن ملعبنا كان أمراً جيداً بالنسبة لنا، أظهرنا الالتزام والكفاءة في الشوط الأول وكانت لدينا فرص لتسجيل المزيد من الأهداف…

وأضاف: كان الشوط الثاني أبطأ بعض الشيء، لم نلعب بنفس القوة ولكن هذه هي المباراة التاسعة لنا خارج ملعبنا في 13 لقاء، كان من الرائع إنهاء المواجهة بتلك الطريقة.

وعن زميله جمال موسيالا، قال: بعيداً عن الأهداف، جمال قادر دائماً على صناعة الفارق، هو يتحرك بصورة مثالية في المساحات الصحيحة، وبالتالي من الصعب على الخصوم التعامل معه، هو قادر على تخطي وسط الميدان بواحدة من مراوغاته.

وأتم: نتعامل مع تلك المسابقة خطوة بخطوة، ونريد بالطبع التأهل وهدفنا بوضوح الذهاب إلى برلين، نعرف مدى روعة تلك البطولة ومن الخاص دائما خوض النهائي، ولكن دعونا نرى أولا من سنواجه في الدور المقبل.