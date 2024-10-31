نشكركم على متابعتكم خبر أطعمة تدعم طول القامة عند الأطفال.. اكتشفها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - نمو الطفل ووصوله إلى طوله الطبيعي هو هم كل أم وأب. صحيح أن الوراثة تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الطول، لكن التغذية السليمة يمكن أن تساعد في تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الوراثية.
الأطعمة التي تدعم النمو:
لا يوجد طعام واحد سحري يضمن زيادة الطول، ولكن هناك مجموعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لنمو العظام والعضلات، وهي:
- البروتينات: لبناء أنسجة الجسم، وتوجد في اللحوم البيضاء والحمراء، الأسماك، البيض، البقوليات، والمكسرات.
- الكالسيوم: لبناء العظام والأسنان، ويتواجد بكثرة في الألبان ومنتجاتها، الخضروات الورقية الداكنة، واللوز.
- فيتامين د: يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، ويتواجد في الأسماك الدهنية، صفار البيض، والحليب المدعم.
- فيتامين ك: ضروري لصحة العظام، ويتواجد في الخضروات الورقية الخضراء، والبروكلي، والجبن.
- الزنك: يساعد في نمو الخلايا، ويتواجد في اللحوم الحمراء، الدواجن، المأكولات البحرية، والبذور.
- الحديد: ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى الخلايا، ويتواجد في اللحوم، الدجاج، السبانخ، والعدس.
أمثلة على وجبات صحية لدعم النمو:
- الإفطار: حليب، شوفان، فواكه، ومكسرات.
- الغداء: دجاج مشوي مع أرز وبروكلي، أو سمك مع بطاطا مسلوقة وسلطة خضراء.
- العشاء: عدس بالزيتون، أو فول مدمس مع خبز أسمر.
- وجبات خفيفة: لبن زبادي، فواكه طازجة، مكسرات، أو حبوب كاملة.