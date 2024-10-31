متى يكون الأسبوع الأفضل للولادة في الشهر التاسع؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - متابعة – سماح اسماعيل

تخشى السيدة خلال فترة الحمل من توقيت موعد الولادة. ولا تستطيع معرفة ما هو الأسبوع الأفضل للولادة في الشهر التاسع. وفي هذا المقال سنسلط لك الضوء عزيزتي على هذه النقطة.

بالنسبة للولادة الطبيعية يمكن أن تكون في أي أسبوع من الشهر التاسع وصحتك وصحة الجنين ستكون في هذه الفترة جيدة جداً. وحتى إذا إستمرت للأسبوع الأربعين فهذه من العلامات الصحية لكِ وللجنين، وستلاحظين أن ذلك من الأمور التي تحصل خصوصاً في الولادة الأولى التي تنجبين فيها طفلك.

أمّا للولادة القيصرية فيتوجه الطبيب لإتمام الولادة ما بين الأسبوع 38 من الحمل أو الأسبوع 39 وذلك بعد القيام بالفحوصات التي يطلبها منك. ولكن في حال قررت الخضوع للولادة القيصرية هناك في بعض الحالات عوامل معيّنة تتطلب أن تكون الولادة في موعدٍ أبكر بالشهر التاسع من الحمل، وذلك أيضاً من الإجراءات الطبيعية.

وعليكِ معرفة أنّ كل حالة مختلفة عن الأخرى، وكذلك بالنسبة للولادة الأولى فالفترة المناسبة لها قد تختلف عن الولادة الثانية أو الثالثة وذلك بحسب مدة الحمل وكل العوامل التي تجري خلال الأشهر التي تحملين فيها الجنين. لذا من الضروري أن تتابعي مع طبيبكِ بشكل دوريّ منذ الشهر السابع لمراقبة أي علامات للولادة المبكرة أو الاسبوع المتوقع للولادة، وإذا كنتِ ستتوجهين الى الطبيعية أو القيصرية.