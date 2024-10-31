بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - متابعة – سماح اسماعيل

تشتهر القرفة بفوائدها العديدة. والتي تقي من أمراض كثيرة. مثل خفض ضغط الدم وغيرها إلا أن الإفراط في تناولها يشكل خطراً ويؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة.

وهذه أهم الأضرار الناتجة عن الإفراط في تناول القرفة، ومنها:

1- تناول أكثر من ملعقة من القرفة يساعد في الإضرار بالكبد وتليفه.

2- الإفراط في تناول القرفة أو الأطعمة المليئة بالقرفة يساعد في الإصابة بقرحة الفم حيث أنها تحتوي على مركب ألدهيد القرفة الذي يسبب حساسية عند الحصول على كمية كبيرة بالفم مثل: تورم اللسان، تورم اللثة، الاحساس بالحرقان والحكة، ظهور بقع بيضاء على الفم.

3- الإفراط في تناول القرفة يساعد على خفض نسبة السكر في الدم والتي تؤدي إلى الإجهاد والدوخة.

4- تناول كمية كبيرة من القرفة يسبب حدوث مشاكل في التنفس وأعراضه يكون السعال وصعوبة أخذ الشهيق والزفير، كما يؤدي لتهيج الحلق.

5- يجب أخذ الحذر في تفاعل القرفة عند تناولها مع بعض الأدوية مثل العلاجات المناسبة لمرضى السكري أو مرضى القلب أو مرضى الكبد الذي يعملون على بعض الآثار الجانبية، لذلك يجب إستشارة الطبيب قبل شرب القرفة.