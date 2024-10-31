لمرضى جرثومة المعدية.. قائمة بالأطعمة الممنوعة والمسموحة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - جرثومة المعدة هي عدوى بكتيرية تصيب بطانة المعدة وتسبب العديد من الأعراض المزعجة مثل الحرقة، والانتفاخ، والغثيان. وللتعامل مع هذه الحالة، من الضروري اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، مع تجنب بعض الأطعمة التي قد تزيد من تهيج المعدة.

الأطعمة التي يجب تجنبها:

الأطعمة الحمضية: مثل الحمضيات (البرتقال، الليمون، الجريب فروت)، الطماطم، الخل، والمشروبات الغازية. هذه الأطعمة تزيد من حموضة المعدة وتزيد من تهيجها.

مثل الحمضيات (البرتقال، الليمون، الجريب فروت)، الطماطم، الخل، والمشروبات الغازية. هذه الأطعمة تزيد من حموضة المعدة وتزيد من تهيجها. الأطعمة الدهنية والمقلية: الأطعمة الدهنية مثل اللحوم الدهنية، الأطعمة المقلية، والوجبات السريعة تبطئ عملية الهضم وتزيد من إنتاج الحمض.

الأطعمة الدهنية مثل اللحوم الدهنية، الأطعمة المقلية، والوجبات السريعة تبطئ عملية الهضم وتزيد من إنتاج الحمض. الأطعمة الحارة والتوابل: الفلفل الحار والتوابل القوية تهيج بطانة المعدة وتزيد من الشعور بالحرقة.

الفلفل الحار والتوابل القوية تهيج بطانة المعدة وتزيد من الشعور بالحرقة. الكافيين والكحول: القهوة والشاي والمشروبات الكحولية تزيد من إنتاج حمض المعدة وتزيد من تهيجها.

القهوة والشاي والمشروبات الكحولية تزيد من إنتاج حمض المعدة وتزيد من تهيجها. الأطعمة الغنية بالألياف: على الرغم من أهمية الألياف، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب الغازات والانتفاخ، مما يزيد من سوء حالة المعدة.

الأطعمة المفيدة لمرضى جرثومة المعدة: