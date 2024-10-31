دوري روشن السعودي (9): الاتحاد والأهلي وجهاً لوجه

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تشهد انطلاقة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم إقامة ثلاث مباريات اليوم، الخميس، فيلعب الشباب مع الوحدة الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة، والأخدود مع العروبة الساعة 18:10، والاتحاد مع الأهلي الساعة 21:00.

ويتصدر الهلال ترتيب فرق دوري روشن السعودي بـ 24 نقطة، يليه الاتحاد بـ 21 نقطة، النصر بـ 18 نقطة، الشباب بـ 15 نقطة، ولكل من القادسية والرياض 13 نقطة، ويتواجد فريق الأهلي في المركز الثامن بـ 11 نقطة.