الدوري الأرجنتيني (20): سارمينتو يستضيف إنديبندينتي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام أربع مباريات، فجر الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات المرحلة العشرين من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، فيلتقي إستوديانتس لابلاتا مع إنديبندينتي ريفاديفا، الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب سارمينتو مع إنديبندينتي بنفس التوقيت، وروزاريو سنترال مع باركاس سنترال الساعة 03:15، وغودوي كروز مع أتلتيكو توكومان بنفس التوقيت.

ويتصدر فيليز سارسفيلد ترتيب فرق الدوري الأرجنتيني بـ 38 نقطة، يليه هوراكان بـ 35 نقطة، تاليريس كوردوبا بـ 32 نقطة، ويونيون سانتا في بـ 30 نقطة.