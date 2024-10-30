بعد تألقه أمام إمبولي .. فراتسي يحقق رقماً مميزاً

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:56 مساءً - حقق ديفيد فراتسي، نجم وسط إنتر ميلان، رقماً مميزاً بعد مساهمته بانتصار فريقه على إمبولي، بنتيجة 3-0، مساء اليوم، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وسجل فراتسي هدفين من أهداف فريقه الثلاثة ليكمل مسيرة التألق خلال الموسم الحالي.

وبحسب ما ذكرته شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن فراتسي هو لاعب الوسط الإيطالي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف بين النادي والمنتخب الإيطالي برصيد 6 أهداف، وذلك بالدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

جدير بالذكر أن النيراتزوري رفع رصيده بهذا الانتصار إلى 21 نقطة في وصافة جدول ترتيب المسابقة.