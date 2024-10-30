الدوري الإيطالي .. إنتر ميلان يتجاوز إمبولي بثلاثية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:52 مساءً - حقق إنتر ميلان فوزاً هاماً على مستضيفه إمبولي، بنتيجة 3-0، مساء اليوم، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

ثلاثية إنتر حملت توقيع كلاً من دافيد فراتيسي “هدفين” (د50، د67)، ولاوتارو مارتينيز (د79).

بهذه النتيجة، رفع إنتر رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد إمبولي عند 11 نقطة في المركز 11.

ولحساب ذات الجولة، تغلب فينيزيا على أودينيزي بنتيجة 3-2.