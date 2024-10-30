المصري البورسعيدي يتجاوز طلائع الجيش بثنائية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:52 مساءً - افتتح المصري البورسعيدي مشواره في الدوري المصري، بالفوز على طلائع الجيش، بنتيجة 2-0، مساء اليوم، ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

ثنائية المصري حملت توقيع كلاً من صلاح محسن (د52)، ومحمود حمادة (د87).

وسبق هذه المباراة، مواجهة جمعت سموحة مع حرس الحدود والتي انتهت بفوز سموحة بنتيجة 3-1.

ثلاثية سموحة حملت توقيع محمود صابر (د34)، عبد الكبير الوادي (د45+5)، وحسام حسن (د46)، وسجل محمد أشرف روقة (د45) هدف حرس الحدود الوحيد من علامة الجزاء