تعفن اللحم في الثلاجة.. أسبابه وطرق تجنبه بسهولة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:54 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

يُعتبر اللحم من المواد الغذائية الأساسية في معظم الأنظمة الغذائية حول العالم، ولكن تعفن اللحم يمكن أن يكون مشكلة شائعة تؤرق الكثير من الأسر. يتسبب تعفن اللحم في إهدار المال والموارد، بالإضافة إلى المخاطر الصحية التي قد تنتج عن تناول لحم فاسد.

في هذا المقال، سنستعرض أسباب تعفن اللحم في الثلاجة وطرق فعالة لتجنب هذه المشكلة، مما يساعدك على الحفاظ على سلامة طعامك وصحتك.

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تعفن اللحم في الثلاجة، وأحد أبرزها هو ارتفاع درجة الحرارة داخل الثلاجة. إذا كانت درجة حرارة الثلاجة غير مناسبة، فإن ذلك يسمح بنمو البكتيريا بسرعة. يجب أن تكون درجة حرارة الثلاجة دائمًا أقل من 4 درجات مئوية، حيث أن هذه الدرجة هي المثلى لحفظ الأغذية بشكل آمن. إذا كانت الثلاجة ممتلئة بشكل زائد، فقد تتعرض بعض الأطعمة لتدفق الهواء غير الكافي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.

علاوة على ذلك، تعتبر مدة التخزين من العوامل المهمة التي تؤثر على سلامة اللحم. اللحم الطازج يُفضل أن يُستهلك خلال فترة قصيرة، وعادةً لا يُنصح بتخزينه لأكثر من 3 إلى 5 أيام في الثلاجة. أي تجاوز لهذه الفترة قد يزيد من فرص التعفن. كما أن تخزين اللحم في وعاء غير محكم الإغلاق قد يؤدي إلى تبادل الروائح مع أطعمة أخرى في الثلاجة، مما قد يؤثر على جودته.

من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى تعفن اللحم هي وجود الرطوبة الزائدة. الرطوبة العالية داخل الثلاجة يمكن أن تساعد في تكوين بيئة مثالية لنمو البكتيريا. لذا، يجب التأكد من أن الثلاجة ليست رطبة بشكل مفرط وأنها تعمل بشكل جيد.

للحفاظ على اللحم طازجًا، هناك عدة طرق يمكن اتباعها. أولاً، تأكد من تخزين اللحم في عبوات محكمة الإغلاق أو أكياس مخصصة للحفظ، مما يساعد على منع دخول الهواء والرطوبة. يُفضل أيضًا استخدام علب زجاجية أو بلاستيكية عالية الجودة للحفاظ على اللحم.

ثانيًا، تأكد من تنظيم الثلاجة بشكل جيد. يُنصح بوضع اللحم في الجزء السفلي من الثلاجة، حيث تكون درجة الحرارة أكثر برودة. تجنب وضعه بالقرب من الأطعمة التي قد تُلوثه، مثل الفواكه والخضروات.

ثالثًا، راقب تواريخ انتهاء الصلاحية واتباع مبدأ “الأول في الداخل، الأول في الخارج” (FIFO) عند تخزين اللحم. هذا يساعد على ضمان استهلاك الأقدم أولاً، مما يقلل من فرص التعفن.

في الختام، يُعتبر تعفن اللحم في الثلاجة مشكلة يمكن تجنبها بسهولة من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية البسيطة. من خلال التحكم في درجة الحرارة، وتنظيم الثلاجة، ومراقبة مدة التخزين، يمكنك الحفاظ على لحومك طازجة وآمنة للاستهلاك. إن الوعي بالطرق الصحيحة لتخزين اللحم سيساهم في تقليل إهدار الطعام والحفاظ على صحتك وصحة أسرتك.