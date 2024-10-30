وسواس المرض: أعراضه وأسبابه وطرق علاجه

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:53 مساءً - وسواس المرض، أو اضطراب القلق من المرض، هو حالة نفسية تتسم بالقلق المفرط بشأن الإصابة بمرض خطير. يعاني الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب من خوف مستمر من أن أي أعراض جسدية بسيطة، مثل صداع خفيف أو آلام في المعدة، تشير إلى وجود مرض خطير.

أعراض وسواس المرض:

التركيز المفرط على الصحة: قضاء الكثير من الوقت في القلق بشأن الصحة والمرض.

الخوف من الأطباء والفحوصات الطبية: تجنب زيارة الطبيب أو الخضوع للفحوصات الطبية خوفًا من تأكيد مخاوفهم.

البحث المستمر عن معلومات طبية: قضاء ساعات في البحث على الإنترنت عن الأمراض والأعراض.

تجنب الأنشطة اليومية: تجنب الأنشطة الاجتماعية أو العمل بسبب الخوف من التعرض للأمراض.

التوتر والقلق المستمر: الشعور بالقلق والتوتر الشديدين معظم الوقت.

أسباب وسواس المرض:

العوامل الوراثية: قد يكون هناك عامل وراثي يزيد من خطر الإصابة بهذا الاضطراب.

الخبرات السابقة: يمكن أن تؤدي التجارب السابقة مع المرض أو الإصابة إلى تطوير هذا الاضطراب.

الشخصية: الأشخاص الذين يعانون من الشخصية القلقية أو الكمالوية هم أكثر عرضة للإصابة بوسواس المرض.

علاج وسواس المرض:

العلاج السلوكي المعرفي: يعتبر العلاج السلوكي المعرفي هو العلاج الأكثر فعالية لاضطراب وسواس المرض، حيث يساعد المريض على تغيير أنماطه التفكيرية والسلوكية السلبية.

الأدوية: قد يصف الطبيب بعض الأدوية المضادة للاكتئاب للمساعدة في تخفيف الأعراض.

مجموعات الدعم: يمكن أن تساعد مجموعات الدعم الأشخاص المصابين بوسواس المرض على التواصل مع الآخرين الذين يواجهون نفس التحديات.

نصائح للتعامل مع وسواس المرض:

التعرف على الأعراض: فهم أعراض وسواس المرض يساعد في التعرف عليها مبكرًا والبحث عن العلاج المناسب.

تحدي الأفكار السلبية: حاول تحدي الأفكار السلبية التي تسبب القلق والتوتر.

ممارسة تقنيات الاسترخاء: يمكن أن تساعد تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل في تقليل التوتر والقلق.

البحث عن الدعم: تحدث مع الأصدقاء والعائلة أو انضم إلى مجموعة دعم للحصول على الدعم والتشجيع.