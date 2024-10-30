الحياة بعد سرطان الثدي: نصائح صحية للحفاظ على صحتك

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:55 مساءً - بعد الانتصار على سرطان الثدي، يأتي السؤال الأهم: كيف يمكنني منع تكرار الإصابة؟ الجواب يكمن في اتباع نمط حياة صحي ومتوازن، والالتزام بخطة العلاج الموصوفة من قبل الطبيب.

أهمية تغيير نمط الحياة:

الحفاظ على وزن صحي: زيادة الوزن، خاصة بعد انقطاع الطمث، ترتبط بزيادة خطر تكرار الإصابة. اتبعي نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضرووات والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة بانتظام: يساعد النشاط البدني على خفض مستويات هرمون الاستروجين وتعزيز المناعة. استهدفي 150 دقيقة على الأقل من التمارين الهوائية أسبوعيًا.

نظام غذائي صحي: اتبعي نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف ومضادات الأكسدة، مثل الخضروات الورقية والبقوليات والحبوب الكاملة.

الإقلاع عن التدخين: التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الثدي.

إدارة التوتر: استخدمي تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا للحد من التوتر.

النوم الكافي: احصلي على قسط كافٍ من النوم لتعزيز جهاز المناعة.

الالتزام بخطة العلاج: اتبعي بدقة جميع التعليمات الطبية، بما في ذلك الأدوية والفحوصات الدورية.

دور الفحوصات المنتظمة:

فحوصات الثدي الذاتية: قومي بفحص ثدييك بانتظام للكشف عن أي تغييرات غير طبيعية.

الماموجرام: يخضعي لفحوصات الماموجرام بانتظام وفقًا لتوصيات الطبيب.

فحوصات الدم: يمكن أن تساعد فحوصات الدم في مراقبة مستويات الهرمونات والمؤشرات الحيوية الأخرى.