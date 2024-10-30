دراسة جديدة: علاقة وثيقة بين التوازن وخطر السقوط عند كبار السن

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:55 مساءً - كشفت دراسة جديدة أجريت في مستشفيات مايو كلينيك الأمريكية عن علاقة وثيقة بين قدرة الشخص على الحفاظ على توازنه والخطر المتزايد للسقوط والإصابة، خاصة مع تقدم العمر.

ما علاقة التوازن بالسقوط؟

وجد الباحثون أن القدرة على الوقوف على ساق واحدة لمدة 30 ثانية على الأقل تعد مؤشراً جيداً على توازن صحي. بينما يعتبر عدم القدرة على الوقوف لمدة 5 ثوانٍ علامة على ضعف التوازن وزيادة خطر التعرض للسقوط.

أسباب ضعف التوازن مع التقدم في العمر:

تدهور الحواس: مع تقدم العمر، تتدهور الحواس مثل البصر والسمع والتوازن، مما يؤثر على قدرة الجسم على إدراك المحيط وتعديل التوازن.

التغيرات العضلية والعصبية: تضعف العضلات والمفاصل مع التقدم في العمر، وتحدث تغييرات في الجهاز العصبي تؤثر على التنسيق والحركة.

الأمراض المزمنة: العديد من الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم ومرض باركنسون يمكن أن تؤثر على التوازن.

أهمية الحفاظ على التوازن:

الوقاية من السقوط والإصابات: السقوط هو سبب رئيسي للإصابات لدى كبار السن، ويمكن أن يؤدي إلى كسور في العظام أو إصابات في الرأس.

الحفاظ على الاستقلالية: يساعد التوازن الجيد على الحفاظ على القدرة على القيام بالأعمال اليومية والاستقلالية.

تحسين نوعية الحياة: يعزز التوازن الجيد الثقة بالنفس ويقلل من الخوف من السقوط.

كيف تحسن توازنك؟

التمارين الرياضية: ممارسة تمارين تقوية العضلات وتحسين التوازن مثل اليوجا والتاي تشي.

التمارين المنزلية البسيطة: الوقوف على ساق واحدة، المشي على خط مستقيم، والقيام بحركات توازنية بسيطة.

الفحوصات الطبية المنتظمة: زيارة الطبيب بانتظام لفحص التوازن والكشف عن أي مشاكل صحية قد تؤثر عليه.

تعديل البيئة المنزلية: إزالة العوائق وإضافة درابزينات لتقليل خطر السقوط في المنزل.