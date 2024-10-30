“إيه إم كيه فيجين” تحقق مبيعات تتجاوز نصف مليار درهم خلال عامين

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:55 مساءً - 30 أكتوبر 2024، دبي، الإمارات العربية المتحدة – كشفت شركة الوساطة العقارية “إيه إم كيه فيجين” عن تحقيق نمو متسارع في سوق العقارات بدبي، حيث بلغت مبيعاتها نصف مليار درهم بفترة لا تتجاوز العامين ، كما حصدت انجازات اقتصادية قوية في النصف الأول من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 25% في حجم المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يأتي هذا النجاح نتيجة شراكاتها الاستراتيجية مع أكبر المطورين العقاريين في الإمارات مثل شركة اعمار العقارية، وداماك، وشوبا، وميراس، وبن غاطي، فنستوري، دانوب، تايجر، وهو ما أتاح للمستثمرين الوصول إلى مشاريع متميزة ذات جودة عالية، تحقق عوائد استثمارية مرتفعة في فترة زمنية قصيرة، تلبي كافة متطلبات المستثمرين من فلل وتاوون هاوس وشقق واستديوهات وشقق مع مسبح خاص تناسب كافة الميزانيات والأسواق.

وفيما يخص الأداء المالي للشركة أشار التقرير المالي الأخير إلى أن إيه إم كيه فيجين” حققت إيرادات اجمالية بلغت 150 مليون درهم اماراتي خلال النص الأول من العام 2024، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في السوق العقاري بدبي، وتستمر الشركة في تطوير خدماتها لتلبية توقعات العملاء، باستخدام كافة وسائل التكنلوجيا الحديثة والمنصات والوسائل الرقمية في القطاع العقاري .

وتعليقاً، أكد السيد أحمد كريم، المؤسس والرئيس التنفيذي ل “إيه إم كيه فيجين”، أن الشركة قامت مؤخراً بتوسيع محفظتها العقارية لتشمل مشاريع جديدة في مناطق النمو السريع، مع التركيز على تقديم حلول عقارية تتناسب مع احتياجات السوق المتغيرة. وأضاف أن الشركة تمكنت من جذب مستثمرين جدد وزيادة قاعدة عملائها بنسبة 30%خلال العام الحالي، وذلك يعود للمعايير والقيم التي تؤمن بها الشركة من مصداقية وشفافية مع العملاء والخبرة الطويلة لإدارة الشركة التي تمتد لأكثر من 20 عاماً في السوق العقاري في الإمارات العربية المتحدة.

لفت أحمد كريم، إلى أن الطلب على العقارات الفاخرة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، مشيراً أن الانتعاش المتوقع يعود إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع العقاري في دبي نمواً ملحوظاً في السنوات القادمة، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وتهدف “أم إيه كيه فيجين” إلى الاستفادة من هذه الفرص عبر تقديم حلول مبتكرة ومتميزة، تعزز من نموها وتوسعها في السوق العقاري الإماراتي، وتجعل منها شريكًا موثوقًا لكافة المستثمرين الباحثين عن النجاح في هذا القطاع الحيوي.

في ضوء ذلك، حازت “إيه إم كيه فيجين” على جوائز متميزة من أفضل المطورين العقاريين على مستوى الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، أبرزها جائزة أفضل 10 شركات للتسويق العقاري في دبي لعامي 2022 و2023 على التوالي من المطور بن غاطي، وجائزة أفضل شركة وساطة عقارية في دبي لعام 2023 من المطور العقاري فنستوري وهي جائزة تمنح للشركات التي تحقق أعلى مبيعات للمطور مع الالتزام الكامل بتقديم أفضل الاستشارات العقارية والخدمات المتكاملة.

وتتطلع “إيه إم كيه فيجين” إلى المستقبل بطموحات عقارية متوثبة، مستندة إلى سجلها الحافل بالتفوق والابتكار في الاستشارات العقارية الناجحة. وتؤكد التزامها بخلق قيمة حقيقية لعملائها يجعلها في طليعة الشركات العقارية في دبي، مما يعزز من دورها كمحرك رئيسي في نمو وتطور القطاع العقاري في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة تمكنت من تعزيز مكانتها كشركة رائدة في الوساطة العقارية، مستفيدة من البيئة الديناميكية في دبي، وتقدم مجموعة من الخدمات التي تشمل التقديم على الإقامة الذهبية، كما تدعم استخدام العملات الرقمية في التعاملات العقارية، وتوفر خدمات شاملة من إدارة العقارات وخدمات قبل وما بعد البيع ،و أيضا تأسيس الشركات للمستثمرين العقاريين المحليين والأجانب.

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