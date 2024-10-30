نصائح ذهبية لتجاوز صعوبات تغيير التوقيت الشتوي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:55 مساءً - هل تشعر بالدوار والتعب بعد تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ لا تقلق، فمعظم الناس يمرون بهذه التجربة. لحسن الحظ، هناك بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تساعدك على التكيف مع التغيير بسلاسة.

لماذا يؤثر تغيير التوقيت على نومنا؟

تعتمد أجسامنا على إشارات الضوء من الشمس لتنظيم دورة النوم والاستيقاظ. عندما نقوم بتغيير الساعة، فإننا نخدع أجسامنا، مما يؤدي إلى اضطراب في إيقاعنا البيولوجي. هذا الاضطراب قد يسبب صعوبة في النوم والاستيقاظ، والشعور بالتعب والخمول خلال النهار.

6 نصائح للتكيف مع التوقيت الشتوي:

روتين نوم ثابت: حافظ على روتين نوم منتظم بالذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

الضوء الطبيعي: احصل على قدر كاف من الضوء الطبيعي في الصباح، حيث يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية.

تجنب الضوء الأزرق قبل النوم: قلل من التعرض لأشعة الضوء الأزرق المنبعثة من الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد التمارين الرياضية على تحسين نوعية النوم وتعزيز الطاقة.

تغذية صحية: اتبع نظامًا غذائيًا متوازناً وغنيًا بالفواكه والخضروات، وتجنب الأطعمة الثقيلة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل النوم.

استخدام العلاج بالضوء: إذا كنت تواجه صعوبة في الحصول على ضوء الشمس الطبيعي، يمكنك استخدام صندوق العلاج بالضوء.

فوائد الالتزام بهذه النصائح:

تحسين نوعية النوم: ستتمكن من النوم بشكل أعمق والاستيقاظ نشيطًا في الصباح.

زيادة الطاقة والنشاط: ستشعر بمزيد من الانتعاش والحيوية خلال النهار.

تقليل التوتر والاكتئاب: النوم الجيد يساعد على تحسين المزاج وتقليل الشعور بالتوتر والاكتئاب.

رفع كفاءة العمل والإنتاجية: ستكون أكثر تركيزًا وإنتاجية خلال ساعات العمل.

باستخدام هذه النصائح، يمكنك التكيف مع التوقيت الشتوي بسهولة وسرعة، والاستمتاع بحياتك اليومية بشكل كامل.