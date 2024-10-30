برشلونة يدرس تجديد عقد إيناكي بينيا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:55 صباحاً - يدرس نادي برشلونة تجديد عقد حارسه الإسباني، إيناكي بينيا، بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق، خلال الفترة الأخيرة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن برشلونة كان متخوفاً من الاعتماد على بينيا بعد إصابة تير شتيجن، ولكن هانزي فليك وضع ثقته بالحارس الإسباني.

وقدم بينيا بالفعل مستويات مميزة وخاصة أمام إشبيلية، بايرن ميونخ وريال مدريد، التي فاز بها برشلونة جميعاً، ولم تتلقَ شباكه خلالها سوى هدفين.

وأشارت الصحيفة، أن برشلونة سعيد بالمستويات التي يقدمها إيناكي بينيا، ويسعى لتجديد عقده خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر، أن عقد إيناكي بينيا مستمر مع برشلونة حتى صيف 2026.