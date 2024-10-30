ما هي الأوقات المناسبة لقطف النعنع؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - يُعتبر النعنع نباتًا عشبيًا معمرًا يمكن قطفه واستخدامه في أي وقت من فصل الصيف حتى منتصف الخريف. ومع ذلك، هناك بعض النصائح حول الأوقات المناسبة لقطف النعنع:

1. قبل ازهاره: يُفضل قطف أوراق النعنع قبل أن يتفتح النبات ويزهر. في هذه المرحلة، تكون الأوراق الشابة ذات نكهة أفضل وأقل مرارة.

2. في الصباح الباكر: يُعتقد أن قطف النعنع في الصباح الباكر قبل أن ترتفع درجات الحرارة يؤدي إلى نكهة أفضل، حيث يكون محتوى الزيوت العطرية في أعلى درجاته.

3. في الفترة الجافة: يُفضل قطف النعنع في الفترة الجافة من اليوم، عندما تكون الأوراق خالية من الندى أو الرطوبة الزائدة. يمكن أن تتأثر نكهة النعنع عندما تكون الأوراق رطبة.

يجب مراعاة أن النعنع نبات سريع النمو، لذا يمكن قطف الأوراق العلوية وترك الأوراق السفلية والجذع ليستمر النبات في النمو. كما يُنصح بعدم قطف أكثر من ثلثي النبات في وقت واحد للحفاظ على صحة النبات وتمكينه من النمو المستدام.