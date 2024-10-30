القوات الجوية السعودية تشارك في مناورات التمرين الجوي المختلط بالإمارات

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية انطلاق مناورات التمرين الجوي المختلط “مركز الحرب الجوي الصاروخي” بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة القوات الجوية وقوات من دول شقيقة وصديقة.

وبحسب “سبق”، وصلت مجموعة القوات الجوية السعودية إلى قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات، يوم الجمعة الماضي، للمشاركة في التمرين، بكافة أطقمها الجوية والفنية والمساندة.