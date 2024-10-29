كأس بلجيكا: رويال شارلروا يودع من الدور الأول

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:54 مساءً - ودع رويال شارلروا كأس بلجيكا من الدور الأول بخسارته أمام باترو ايسدين 1-4، الثلاثاء.

سجل هدف رويال شارلروا دان هيامانس من ضربة جزاء (د 61) وسجل رباعية باترو ايسدين جوردان رنسون (د 14) وبافودي دانسوكو (د 17) وسيمون بامينس (د 47) وعدنان عبيد (د 65).

وفاز فيستيرلو على مولينبيك بهدفين مقابل هدف واحد، وزولت فاريجيم على ديندر بنفس النتيجة.