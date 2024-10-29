مؤشر جديد على قرب تولي روبن أموريم تدريب مانشستر يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:55 مساءً - حدد نادي سبورتنج لشبونة، الخليفة المحتمل لمدرب الفريق الأول، روبن أموريم، المرشح للانتقال لتدريب مانشستر يونايتد.

وكان مانشستر يونايتد أعلن إقالة إريك تين هاج من منصبه بسبب سوء النتائج، وتشير تقارير إلى مفاوضات متقدمة بين اليونايتد والمدرب البرتغالي.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حددت إدارة سبورتنج لشبونة خليفة روبن أموريم، في حالة أكمل المدرب انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لشبونة سيمنح المهمة إلى جواو بيريرا لتولي قيادة الفريق، بعد أن كان يدرب الفريق الثاني بالنادي البرتغالي.

يذكر أن، مانشستر يونايتد يحتل المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 11 نقطة فقط، ويفصله 7 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.