نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، عن انتخاب نعيم قاسم أميناً عاماً للحزب، خلفاً لحسن نصر الله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر.

وذكر الحزب في بيان له: “عملاً بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، اتفقت شورى حزب الله على انتخاب نعيم قاسم أميناً عاماً للحزب”.

وقد شغل قاسم منصب نائب الأمين العام منذ عام 1991. وأفاد مصدر مقرب من حزب الله بأن انتخاب قاسم تم قبل يومين وأُعلن عنه الثلاثاء.

وحسب المصدر، سيبقى نعيم قاسم في منصبه كأمين عام للحزب حتى انتهاء الحرب، على أن يتم انتخاب مجلس شورى جديد ليقوم بانتخاب الأمين العام المقبل.

ويأتي انتخاب قاسم بعد اغتيال هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، الذي كان يُعتبر المرشح الأبرز لخلافة نصر الله. وفي 23 أكتوبر، نعى الحزب صفي الدين مؤكداً أنه قضى في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في بداية الشهر ذاته.

وكما كان صفي الدين، يُعتبر قاسم أيضاً عضواً في مجلس الشورى التابع لحزب الله، مما مكنه من تبوؤ منصب الأمين العام. ويتكون مجلس الشورى حالياً من خمسة أعضاء، بعد أن كانوا سبعة، حيث اغتيل منهم نصر الله وصفي الدين.

وقد ظهر قاسم في ثلاث خطابات متلفزة منذ مقتل حسن نصر الله، كان آخرها في 15 أكتوبر الماضي. وأكد حينها أن “الحل هو بوقف إطلاق النار”، لكنه شدد على أن الحزب ماضٍ في معركته وأن إسرائيل “ستهزم”.