هل يؤثر شرب القهوة خلال الحمل في الجنين؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توصلت مجموعة من العلماء في النرويج إلى نتائج جديدة بشأن تأثير القهوة على الجنين في الرحم، وما إذا كان استهلاك الكافيين يؤثر على الحمل أو صحة الجنين. جاء ذلك بعد العديد من الدراسات التي أظهرت تأثيرات سلبية محتملة عند زيادة الأم في تناول القهوة خلال فترة الحمل.

أكد الباحثون أن الدراسات السابقة أوصت بتقليل استهلاك القهوة أثناء الحمل بسبب ارتباط تناول الكافيين بنمو دماغ الطفل. ومع ذلك، تشير النتائج الحديثة إلى عدم وجود رابط سببي بين تناول القهوة أثناء الحمل وتأثيرات سلبية على الجنين.

أجرى العلماء دراسة شملت عشرات الآلاف من النساء الحوامل على مدى عقدين من الزمن، وأظهرت النتائج مع مراعاة عوامل أخرى مثل الجينات والدخل عدم وجود علاقة سببية بين شرب القهوة أثناء الحمل وصعوبات النمو العصبي لدى الأطفال، مما يعني أن من الآمن للأمهات الاستمرار في تناول القهوة يوميًا.

نظرًا لأهمية هذه النتائج، استندت الدراسة إلى مجموعة كبيرة من الأسر المسجلة في دراسة النرويج حول الأم والأب والطفل. تمت دعوة جميع النساء الحوامل في النرويج بين عامي 1999 و2008 للمشاركة، وشارك في الدراسة 58,694 امرأة مع أطفالهن.

أبلغت المهات عن كمية القهوة التي تناولنها قبل الحمل وأثناءه، كما أتممن استبيانات حول سمات النمو العصبي لأطفالهن بين سن ستة أشهر وثماني سنوات. غطت الأسئلة مجموعة من السمات مثل صعوبات الانتباه، والتواصل، والمرونة السلوكية، وتنظيم النشاط، والاندفاعات، فضلاً عن المهارات الحركية واللغوية.

كما قدمت الأمهات والأطفال عينات جينية، مما أتاح للباحثين التحكم في المتغيرات الجينية المشتركة بين الأم والطفل وعزل تأثير سلوك شرب القهوة. لم تظهر النتائج أي رابط سببي قوي بين زيادة استهلاك القهوة من قبل الأمهات وصعوبات النمو العصبي لدى الأجنة.