عمرو دياب يثير الجدل بين النيابة العامة وحذف منشوراته

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أثار الفنان عمرو دياب جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره أمام النيابة العامة في القاهرة للإدلاء بشهادته حول حادثة صفعه لشاب أثناء حفل أقيم في أحد فنادق القاهرة، والمعروفة إعلامياً بـ”واقعة الشاب المصفوع”. وقد أصدرت النيابة أمراً بالتحفظ على كاميرات المراقبة في الفندق، وأمرت بإجراء تحريات سريعة لكشف تفاصيل الحادث والتحقق من صحة الادعاءات ضد الفنان. كما استمعت الجهات المعنية إلى أقوال شهود العيان الذين كانوا موجودين عند وقوع الحادثة.

وبعد ساعات من تداول أخبار التحقيق، فاجأ عمرو دياب جمهوره على “إنستغرام” بحذفه جميع صوره وأغانيه من حسابه الشخصي دون تقديم أي تفسير.

أدى حذف دياب لكل منشوراته إلى تزايد الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، مع تداول شائعات حول تعاقده مع شركة جديدة لإدارة حساباته على السوشيال ميديا. لكن لم يتم تأكيد ذلك رسمياً حتى الآن، خاصة أن منشوراته على “فيسبوك” لا تزال كما هي.

الجدير بالذكر أن عمرو دياب قد أحيا مؤخراً العديد من الحفلات الناجحة التي كانت “كامل العدد”، وآخرها كان في الكويت، حيث قدم خلالها مجموعة من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور مثل “ده لو اتساب” و”بحبه” و”برج الحوت” و”نقول إيه” و”قمرين” و”تملّي معاك”.

كما قدم دياب ميدلي من أغانيه الشهيرة مثل “نور العين” و”ليلي نهاري” و”العالم الله”، بالإضافة إلى ميدلي آخر شمل “يدق الباب” و”هي عاملة إيه” و”تنسى واحدة”، واختتم الحفل بأغنية “يتعلموا”.