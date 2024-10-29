لن تتوقعها .. 5 أخطاء تدمر صحة جلدك في الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعاني الكثيرون من جفاف وتقشر الجلد في فصل الشتاء، مما يؤدي إلى ظهور التهابات وحكة واحمرار الجلد. فما الأسباب وراء ذلك؟

1. ارتداء الكوفية:

يمكن أن يؤدي الاحتكاك الناتج عن ارتداء الكوفية إلى التهاب الجلد والحكة حول الرقبة. كما أن تعرق الرقبة يمكن أن يسد المسام، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب أو تفاقمه. إذا لم يتم غسل الكوفية بعد كل استخدام، يمكن أن تتراكم الأوساخ والبكتيريا، مما يزيد من احتمال ظهور البقع والبثور والالتهابات.

2. استخدام المدفأة:

تؤدي المدفأة الكهربائية إلى تقشر الجلد والحكة والتهيج. هذه الأعراض قد تشير إلى حالات مثل الأكزيما أو التهاب الجلد. من الأفضل تهدئة الجلد المصاب باستخدام مرطب خالي من العطور، ووضع قطعة قماش مبللة باردة أو كيس ثلج لتخفيف الحكة.

3. الاستحمام بالماء الساخن:

الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية والرطوبة من الجلد. كلما طالت مدة الاستحمام، زادت فرص التقشير والجفاف للبشرة وفروة الرأس. يُفضل استخدام الماء الفاتر، لأنه يحافظ على صحة الجلد وفروة الرأس.

4. قلة شرب المياه:

تعتبر قلة شرب الماء خلال الشتاء عادة شائعة، لكنها تؤدي إلى جفاف الجلد وحرمانه من الترطيب اللازم، مما يزيد من فرص التقشر.

5. البقاء في المنزل لفترات طويلة:

الأشخاص المصابون بالصدفية قد يعانون من تفاقم حالتهم في الشتاء بسبب قلة أشعة الشمس. نقص التعرض لأشعة الشمس يعني انخفاض مستوى فيتامين د، الذي يساعد على تقليل الالتهاب في الجسم. كما أن الأشعة فوق البنفسجية تساعد في إبطاء نمو الجلد وتساقطه، مما يمكن أن يُخفف من أعراض الصدفية. لذا، يُنصح بالتعرض لأشعة الشمس بشكل معتدل خلال فصلي الخريف والشتاء.