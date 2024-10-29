حرس الحدود بنجران يحبط تهريب 30000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران محاولة تهريب (30,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وقد تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات إلى الجهة المختصة.

وتحث الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، بالإضافة إلى رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني [email protected]. سيتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.