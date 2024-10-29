5 أسباب سقوط الشعر في الشتاء.. إليك الحل

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعاني العديد من الأشخاص من تساقط الشعر خلال فصل الشتاء، وهو أمر شائع إلى حد ما، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب الطبيعية نتيجة التغيرات المناخية. لكن في بعض الحالات، قد يشير إلى مشكلة صحية تتطلب العلاج.

1. تغيرات الطقس:

تنخفض درجات الحرارة في الشتاء، مما يؤدي إلى جفاف فروة الرأس والشعر. كما أن الرطوبة المنخفضة في الهواء تسهم أيضًا في تساقط الشعر.

2. نقص الفيتامينات والمعادن:

يمكن أن يعاني البعض من نقص في بعض الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والزنك، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

3. الإجهاد:

الإجهاد يزيد من مستويات هرمون الكورتيزول، الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يؤدي إلى تساقط الشعر.

4. التغيرات الهرمونية:

يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية، مثل تلك التي تحدث أثناء الحمل أو انقطاع الطمث، إلى تساقط الشعر.

5. بعض الأدوية:

يمكن أن تتسبب بعض الأدوية، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم وأدوية العلاج الكيميائي، في تساقط الشعر.

6. تساقط الشعر الموسمي:

يُعتبر تساقط الشعر الموسمي من الأسباب الشائعة، حيث يحدث عادة في الخريف ويستمر لمدة 3-4 أشهر. خلال هذه الفترة، يتساقط الشعر بشكل أسرع، لكنه عادة ما ينمو مرة أخرى في الربيع.

في معظم الحالات، لا يتطلب تساقط الشعر في الشتاء علاجًا خاصًا. ولكن إذا كان التساقط شديدًا أو مستمرًا، يُفضل استشارة طبيب لإجراء بعض الفحوصات الطبية للتأكد من عدم وجود مشكلات صحية أخرى.