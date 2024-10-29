أم تعذب طفلها الرضيع بـ”مذبحة” فئران: سجن أمريكية وإصابة رضيع بتشوهات دائمة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:57 مساءً - متابعة بتول ضوا

في جريمة هزت الرأي العام، حُكم على أم أمريكية بالسجن بعد أن تركت ابنها الرضيع فريسة لفئران ضارية، مما تسبب له في إصابات بالغة تشوهت ملامحه بشكل دائم.

أصدرت محكمة في ولاية إنديانا حكماً بالسجن على آنجل شوناباوم، 29 عامًا، بعد إدانته بتهمة الإهمال الشديد تجاه طفلها الرضيع. وقد كشفت التحقيقات عن تفاصيل مروعة لحادثة تعذيب الطفل على يد والدته، حيث عُثر عليه في سريره مغطى بالدماء ولديه أكثر من 50 لدغة من الفئران، مما تسبب في فقدانه لأصابع يده اليمنى وتشوهات في وجهه.

ظروف معيشية مزرية

وكشفت التحقيقات أن المنزل الذي كانت تعيش فيه الأم مع شقيقتها كان في حالة مزرية، مليئًا بالقمامة ويعاني من إصابة مستمرة بالفئران. ولم تتخذ الأم أي إجراء لحماية طفلها من هذا الخطر، مما يظهر استهتارها بحياته وصحته.

أثارت هذه الجريمة صدمة واسعة في المجتمع الأمريكي، حيث استنكر الجميع هذا الفعل الوحشي الذي ارتكبته الأم بحق طفلها البريء. وتساءل الكثيرون عن كيفية لجوء أم إلى مثل هذا الفعل الشنيع، وكيف سمحت السلطات بوجود طفل في مثل هذه الظروف المعيشية المزرية.

https://x.com/Local12/status/1850662066350149958?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1850662066350149958%7Ctwgr%5E03a12a8f806dff5d1f4ffa8cd51a423d7a95c193%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ra2ej.com%2FD8B1D8B6D98AD8B9-D98AD8AAD8B9D8B1D8B6-D984-50-D8B9D8B6D8A9-D981D8A3D8B1-D988D8A7D984D985D8ADD983D985D8A9-D8AAD8B3D8ACD986-D988D8A7D984D8AFD98AD987-692879.html