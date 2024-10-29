ماذا تعرف عن البلازما للشعر؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - متابعة – سماح اسماعيل:

يعد علاج البلازما للشعر أو البلازما الغنية بالصفائح الدموية لفقدان الشعر، علاج طبي من ثلاث خطوات يتم فيه سحب دم الشخص، ومعالجته، ثم حقنه في فروة الرأس مرة أخرى.

وكما أن أي علاج ينطوي على الحقن يؤدي دائماً إلى خطر حدوث آثار جانبية، فإليكم بعض من هذه الآثار:

إصابة الأوعية الدموية أو الأعصاب.

العدوى.

تكلس في نقاط الحقن.

تندب الأنسجة.

احتمال رد الفعل السلبي على التخدير المستخدم في العلاج.