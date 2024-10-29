تكريم خطاط إماراتي خلال ملتقى فني بالقاهرة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

كرمت الدورة التاسعة لملتقى القاهرة لفن الخط العربي الفنان الإماراتي هشام المظلوم، تقديراً لمشروعه “ديواني منزل عمارة الخط” .

وبحسب تقرير لـ”وام”، أوضح المصمم الإماراتي هشام المظلوم أن مشروع مبنى “ديواني” يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الحفاظ على المكتسبات الثقافية وإبراز الفنون العربية والإسلامية ودعم سموه اللامحدود للحركة التشكيلية والفنية في الإمارات، عامة وفي إمارة الشارقة على وجه خاص.

شهد الملتقى الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة مشاركة 160 فنانًا وفنانة من 16 دولة عربية وأجنبية هي الإمارات، والجزائر، والسعودية، والهند، لبنان، وبولندا، وسلطنة عمان، والعراق، والصين، وسوريا، وإندونيسيا، والمغرب، وتايلاند، وليبيا، وإيطاليا، واليمن”.

مشروع “ديواني” يجمع بين فن الخط العربي والعمارة المعاصرة ويُعتبر وثيقة حية لمختلف أنواع الخطوط العالمية.