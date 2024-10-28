لامين يامال يتوج بجائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:56 مساءً - توج الإسباني لامين يامال، جناح برشلونة، بجائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب لعام 2024، اليوم الإثنين، خلال الحفل السنوي الذي تنظمه مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وجاء تتويج صاحب ال17 عاماً بالجائزة بعد تألقه اللافت مع برشلونة، فضلاً عن دوره البارز في تتويج منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024.

وتفوق يامال على التركي أردا جولر (نجم ريال مدريد) الذي جاء في المركز الثاني، وكوبي ماينو (مانشستر يونايتد) في المركز الثالث