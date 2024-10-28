ما هي فوائد تناول الأكل وحيداً؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:02 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أظهرت دراسة جديدة أجرتها OpenTable أن لتناول الطعام بمفردك فوائد عديدة، حيث وجد 60% من المشاركين أنهم تناولوا الطعام وحدهم في مطعم خلال العام الماضي، وتصل النسبة إلى 68% بين الأجيال الشابة.

كشفت دراسة أخرى أجريت على طلاب جامعيين في كوريا الجنوبية أن من يفضلون تناول الطعام بمفردهم يكتسبون مهارات معرفية وعاطفية، كما يستمتعون بتجربة الطعام أكثر من غيرهم. وأوضح الباحثون أن النتائج تشير إلى أن تناول الطعام بمفردك قد يكون وسيلة لتحسين الصحة النفسية والبدنية، ومن أبرز فوائده:

– تعزيز الأكل الواعي: يمنحك تناول الطعام بمفردك الفرصة للتركيز على نكهات الطعام والاستمتاع بالوجبة دون تشتيت، ما يساعدك في تحسين علاقتك بجسدك وفهم إشارات الجوع والشبع.

– تعزيز الاستقلالية: يوفر لك الأكل وحيدًا حرية اختيار المكان والوجبة وفقًا لرغباتك الشخصية، دون الحاجة للتوفيق بين أذواق الآخرين.

– تعزيز الثقة بالنفس: يمكن لتناول الطعام بمفردك أن يعزز من ثقتك بنفسك، حيث يمنحك شعورًا بالتمكين والقدرة على التعامل مع المواقف المختلفة بشكل مستقل.