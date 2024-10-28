نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:02 مساءً - خاص – نغم حسن
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 29-10-2024.
وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام، وغائم جزئياً أحياناً، رطب ليلاً وفي الصباح الباكر مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية”.
وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة الى قوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والاتربة، شمالية غربية ، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س”.
وأشار البيان إلى أن البحر شديد اضطراب إلى مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.