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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:02 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 29-10-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام، وغائم جزئياً أحياناً، رطب ليلاً وفي الصباح الباكر مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة الى قوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والاتربة، شمالية غربية ، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر شديد اضطراب إلى مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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