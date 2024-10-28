فوائد مهمة للورد البلدي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:56 مساءً - لتحضير شراب الورد، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. المكونات:

– كوب من زهور الورد الطازجة.

– 4 أكواب من الماء.

– كوب واحد من السكر.

– ملعقة صغيرة من ماء الزهر (اختياري).

2. قم بشطف زهور الورد بلطف تحت الماء البارد لإزالة أي أوساخ أو شوائب.

3. ضع الزهور في وعاء واسع وأضف الماء إليها.

4. قم بتغطية الوعاء واترك الزهور تنقع في الماء لمدة 24 ساعة على الأقل. يمكنك وضع الوعاء في الثلاجة للحفاظ على الطازجة.

5. بعد انتهاء فترة النقع، قم بتصفية المحلول باستخدام مصفاة ناعمة أو قماش نظيف لفصل سائل الورد عن الزهور.

6. قم بنقل السائل إلى وعاء آخر وأضف السكر إليه.

7. ضع الوعاء على نار متوسطة وقم بالتحريك المستمر حتى يذوب السكر تمامًا ويتكون شراب سميك.

8. إذا رغبت في إضافة نكهة إضافية، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من ماء الزهر إلى الشراب واستمر في التحريك لمدة دقيقة أو اثنتين.

9. اترك الشراب يبرد تمامًا ثم قم بتخزينه في زجاجة محكمة الإغلاق في الثلاجة.

أصبح لديك الآن شراب الورد الجاهز للاستخدام. يمكنك استخدامه في تحضير العديد من المشروبات والحلويات المختلفة.