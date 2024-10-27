بايرن ميونخ يكرر رقمه القياسي للمرة الثالثة في تاريخه

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - اكتسح بايرن ميونخ نظيره بوخوم، بنتيجة 5-0، مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الألماني..

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، سجل بايرن ميونخ 29 هدفاً هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله فريق بعد مرور 8 جولات من البوندسليجا، والذي حققه البايرن نفسه موسمي (1976- 1977) و(2021- 2022).

ويتصدر الإنكليزي هاري كين قائمة هدافي البافاري برصيد 9 أهداف، يليه أوليسي 5 أهداف، موسيالا 4 أهداف كأبرز هدافي الفريق.

يشار إلى أن بايرن ميونخ رفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 20 نقطة ليتصدر جدول ترتيب البوندسليجا بفارق الأهداف عن لايبزيج.