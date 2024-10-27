اخبار الخليج / اخبار الإمارات

بايرن ميونخ يكرر رقمه القياسي للمرة الثالثة في تاريخه

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر بايرن ميونخ يكرر رقمه القياسي للمرة الثالثة في تاريخه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - اكتسح بايرن ميونخ نظيره بوخوم، بنتيجة 5-0، مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الألماني..

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، سجل بايرن ميونخ 29 هدفاً هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله فريق بعد مرور 8 جولات من البوندسليجا، والذي حققه البايرن نفسه موسمي (1976- 1977) و(2021- 2022).

ويتصدر الإنكليزي هاري كين قائمة هدافي البافاري برصيد 9 أهداف، يليه أوليسي 5 أهداف، موسيالا 4 أهداف كأبرز هدافي الفريق.

يشار إلى أن بايرن ميونخ رفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 20 نقطة ليتصدر جدول ترتيب البوندسليجا بفارق الأهداف عن لايبزيج.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا