نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يخطف تعادلًا قاتلًا أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح آرسنال في خطف نقطة مهمة من مانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي معه بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وبهذه النتيجة، يحتل آرسنال المركز الثالث في جدول البريميرليج برصيد 10 نقاط بينما يمتلك مانشستر سيتي 7 نقاط يحتل بهم المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تمكن إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي من تسجيل هدف اللقاء مبكرًا تحديدا في الدقيقة التاسعة عندما تلقى تمريرة من زميله ريندرز الذي نجح في السيطرة على هجمة مرتدة للمان سيتي لتصل الكرة إلى هالاند الذي سجل الهدف من زاوية ضيقة.

جاء أداء الفريقين متواضعا ومتراجعا بتقي أحداث الشوط الأول ولم تثمر هجمات أية منهما عن أهداف لينتهي الشوط بتقدم السيتزنز على آرسنال بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، تراجع اداء كلا الجانبين طوال أحداث الشوط ولم يتمكن لاعبو الفريقين من تشكيل خطورة على المرميين حتى نجح لاعبو الجانرز في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من توقيع مارتينيلي الذي تمكن من تسجيل هدف رائع في مرمى السيتزنز من داخل منطقة الجزاء

لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين مانشستر سيتي وآرسنال بهدف لكل منهما.

