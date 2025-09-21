نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا... اللواء أشرف نصار رئيسًا لنادي البنك الأهلي والسرسي نائبا للرئيس وعبد المنعم أمينا للصندوق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المُعينة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمشرفة على انتخابات نادى البنك الأهلى دورة 2025- 2029 عن فوز قائمة اللواء أشرف نصار كاملة وذلك عقب الانتهاء من فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية.

مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الجديد

وجاءت أسماء مجلس إدارة نادى البنك الأهلى الجديد الذى سيتولى قيادة نادى البنك الأهلى حتى عام 2029 على النحو التالي:

اللواء أشرف نصار.. رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ أحمد محمد السرسي..

نائب رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ محمد عبد المنعم عبد الفتاح.. أمين الصندوق

السادة أعضاء المجلس:

الاستاذ طارق فاروق ياسين

الاستاذ احمد محمد ابراهيم

الاستاذ زين العابدين رمضان

الاستاذ نصر السيد نصر

السادة أعضاء المجلس تحت السن

الأستاذة سلمى ياسر اسماعيل

الاستاذ محمد عبد الحميد نبيل.