نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يعلن تفاصيل إصابة كانسيلو ومالكوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الهلال السعودي تعرض لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو لإصابة في العضلة الخلفية، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 6 إلى 8 أسابيع.

وتعرض كانسيلو لإصابته العضلية خلال مواجهة فريقه الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام فريق الدحيل القطري، التي استبدله فيها الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الأزرق عند الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول إثر شعوره بآلام في العضلة الخلفية لفخذه.

وسيفتقد الهلال خدمات النجم البرتغالي في 9 مباريات مقبلة بخلاف المباراة الماضية أمام الأهلي التي تغيب عنها، ستكون أمام كل من العدالة في كأس الملك، والأخدود والاتفاق والاتحاد والشباب والنجمة في الدوري، وناساف والسد والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي سياق متصل، تعرض البرازيلي فيليب مالكوم لاعب فريق الهلال لإصابة في مفصل القدم اليسرى، تلقاها في لقاء فريقه الماضي أمام الأهلي، وبالتالي أعلن نادي الهلال حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لفترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام.

وتأكد غياب مالكوم عن المشاركة في مباريات فريقه المقبلة أمام العدالة في كأس الملك، والأخدود في الدوري، وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة.