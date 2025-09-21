نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تأجيل كلاسيكو باريس ومارسيليا وتقديم مباراة الأهلي وشرط كيروش لخلافة ريبيرو في المقال التالي

ونقدم لكم هنا " نشرة منتصف اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

يقام في نفس توقيت "البالون دور".. تأجيل كلاسيكو مارسيليا وباريس سان جيرمان

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا، تأجيل مباراته مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، والتي كان مقررًا إقامتها مساء اليوم الأحد.

غياب لامين يامال.. قائمة برشلونة لمباراة خيتافي في الدوري الإسباني

كشف المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، عن القائمة الرسمية للفريق التي ستخوض مواجهة خيتافي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لموسم 2025-2026.

سبب تقديم موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن إجراء تعديلات على جدول مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في إطار التنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، بهدف منح اللاعبين الدوليين فرصة الانضمام مبكرًا إلى معسكر الفراعنة استعدادًا للتوقف الدولي المقبل.

كارلوس كيروش سيكون مديرا فنيا للأهلي ولكن بشرط

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق السابق.

إمام عاشور يكتب نهايته مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن رد الفعل السلبى لإمام عاشور نجم الأهلي على التصريحات الأخيرة لوكيله ادم وطني كان صادمًا لإدارة الكرة بالنادي.