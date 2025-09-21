نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كلا من مانشستر سيتي وآرسنال عن تشكيلتهما في المباراة المقررة بينهما بعد قليل على ملعب الإمارات وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وسيغيب المصري عمر مرموش نجم مانشستر سيتي عن مواجهة أرسنال اليوم بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء مباراة مصر وبوركينا فاسو في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

يحتل آرسنال المركز الثالث في جدول البريميرليج برصيد 9 نقاط بينما يمتلك مانشستر سيتي 6 نقاط يحتل بهم المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

من المقرر أن يخوض مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، دياز، جفارديول، أورايلي.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، تيجاني ريندرز.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

من المقرر أن يخوض آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، يوريان تيمبير.

خط الوسط: ديكلان رايس، ميكيل ميرينو، مارتن زوبيمندي.

خط الهجوم: تروسارد، فيكتور جيوكيريس، نوني مادويكي.

